Saison LU – Danse – This is Unreal Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 20:00 –

Gratuit : non De 8 à 25 € 12-25 €8-18 € (carte LU)10 € (détenteur·ices Pass Utopiales)9 € (étudiant·es) Tout public

Sur scène, Liz Santoro raconte sa vie en dansant : son enfance à Boston, le ballet, New York, Paris, la maternité… Sauf qu’ici, impossible de démêler le vrai du faux : certains souvenirs sont réels, d’autres générés par une intelligence artificielle. Avec cette pièce, Liz Santoro et Pierre Godard approfondissent la recherche qui anime leur duo depuis 2011 et questionnent notre perception du réel à l’ère de l’IA.This Is Unreal fabrique un univers hybride où l’authentique et le synthétique se contaminent. Soumise à une IA qui a assimilé le répertoire de Liz Santoro, la danse aussi brouille les pistes : certains gestes jaillissent du corps de la danseuse, d’autres naissent d’un algorithme. Sur une musique qui glisse du piano romantique vers des variations pop, le récit autobiographique semble constamment saboté. Où s’arrête le corps ? Où commence la machine ?Durée : 50 minutesSpectacle en anglais sur-titré en français? rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/liz-santoro-and-pierre-godard-this-is-unreal-danse-nantes



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