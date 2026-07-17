Saison LU – Théâtre – Fanny de Chaillé, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Informations pratiques

Saison LU – Théâtre – Fanny de Chaillé 8 – 10 décembre Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

De 8 à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T20:00:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:30:00+01:00

Que se passe-t-il quand on raconte l’histoire depuis le point de vue des émotions ? AvecUltrasensibles, Fanny de Chaillé met en lumière le poids des affects dans la détermination des conduites individuelles et dans la marche des sociétés.

Huit acteur·ices, deux musicien·nes, un plateau en mouvement. À partir de journaux intimes et d’archives personnelles, une famille se recompose en fouillant une cave. Les interprètes s’emparent de ces traces, les rejouent, les partagent. Paroles adolescentes, fragments d’hier, émotions à vif circulent. L’intime devient matière commune, traversée par le temps. La musique agit au cœur du dispositif, elle trouble, relance, ouvre d’autres écoutes. Peu à peu, entre passé et présent, la scène devient un espace de correspondances, où les corps enregistrent, transforment, inventent. Fanny de Chaillé prolonge ici sa recherche engagée dans Une autre histoire du théâtre, modifiant notre manière de percevoir le passé.

Durée : 1h30

⇨ rencontre avec l’équipe artistique mar 8 déc. à l’issue de la représentation

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/fanny-de-chaille-ultrasensibles-theatre-nantes »}]

Ultrasensibles

© Marc Domage