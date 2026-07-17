Saison LU – Théâtre – L’homme au sable, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Informations pratiques

Saison LU – Théâtre – L’homme au sable Mardi 11 mai 2027, 19h00 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

De 8 à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-11T19:00:00+02:00 – 2027-05-11T20:00:00+02:00

Fin : 2027-05-11T19:00:00+02:00 – 2027-05-11T20:00:00+02:00

Joris Mathieu revient avec une adaptation du célèbre conte d’Hoffmann,L’homme au sable. Une traversée fantastique où les peurs de l’enfance fissurent peu à peu la réalité.

Nathanaël n’a jamais oublié l’histoire qu’on lui racontait enfant. Celle d’une créature qui viendrait, la nuit, voler les yeux. Devenu adulte, il en traque les signes, persuadé que la fiction a pris corps. La mise en scène joue de cette incertitude. Le récit se fragmente, déplace les temporalités, brouille la chronologie. Ce que voit Nathanaël se mêle à ce qu’il imagine. Le doute s’installe. Sur le plateau, la matière agit : le sable recouvre le sol, se transforme en reliefs instables, en paysages mouvants. Images, reflets, projections démultiplient les points de vue. Entre conte et expérience visuelle, la pièce suit cette dérive.

Durée : 1h

À partir de 12 ans

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/joris-mathieu-and-nicolas-boudier-en-compagnie-de-haut-et-court-l-homme-au-sable-theatre-nantes »}]

Joris Mathieu & Nicolas Boudier, en compagnie de Haut et Court

© Nicolas Boudier