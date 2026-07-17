Saison musicale – Bal aux Carmélites, Chapelle des Carmélites, Toulouse
jeudi 15 octobre 2026 · Chapelle des Carmélites · Toulouse
Informations pratiques
Saison musicale – Bal aux Carmélites Jeudi 15 octobre, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne
Plein : 10€ / Réduit : 8€ / Vente sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:59:00+02:00
En ouverture à 20h, 45 min pour découvrir un projet de bal en cour de création.
Puis à 21h, le bal du trio Bèc, qui puise textes et mélodies dans des collectages du domaine occitan. Arrangées à trois voix et un accordéon diatonique, les chansons du trio font entendre des sonorités qui frétillent, des textes espiègles ou engagés, à danser, à boire, à écouter.
Et une surprise pour continuer de danser jusqu’en fin de soirée, fermeture de la salle à minuit.
Agenda
En savoir plus sur les artistes
Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-10/bal-aux-carmelites.z8rr9nqj »}, {« link »: « https://modal-media.com/groupe/trio-bec/ »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc
L’association Coll’Oc vous propose un bal au cœur de Toulouse tous les 3ème jeudi du mois !
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