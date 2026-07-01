Saison musicale – Brüme Collective, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – Brüme Collective Samedi 12 septembre, 20h30 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Billetterie à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Le samedi 12 septembre 2026, le collectif Brüme, intégré à la programmation culturelle de la Mairie de Toulouse et en partenariat avec la Société Acéphale va proposer un format hybride inédit.

L’ambition est claire : faire dialoguer deux disciplines artistiques : le cinéma et la musique électronique.

— L’ART DU CINÉMA : CINÉ EXPERIENCE —

La soirée débute par l’image et la narration avec la projection de “After”, réalisé par Anthony Lapia. Cette œuvre cinématographique est une plongée viscérale et extatique dans l’énergie de la nuit. Plus qu’une simple projection, c’est une véritable mise en condition psychologique pour le public, afin d’explorer l’essence même de la fête par le prisme du septième art.

— L’ART DE LA MUSIQUE : CLUB EXPERIENCE —

Là où le film s’arrête, le son prend le relais. L’écran cède sa place aux platines pour traduire cette énergie en une expérience physique et collective.

La programmation fait la part belle à une techno mentale, hypnotique et groove :

• Franco Rossi : Producteur de renom, il viendra asseoir sa maîtrise technique et rythmique.

• Sukkube : Talent émergent prêt à imposer sa vision sur le dancefloor.

• Reez b2b Henrick Vost : Nos deux résidents vont s’allier pour représenter le collectif au cours de cet événement.

— LE LIEN VISUEL : VJING & SCÉNOGRAPHIE —

Pour unir ces deux expériences, l’espace sera habillé par une scénographie volontairement minimaliste et introspective afin de respecter l’âme du lieu. Durant la partie DJ set, l’art numérique prend le relais du cinéma avec le VJing immersif de Mystic Quest, assurant une continuité visuelle hypnotique.

— Deux arts. Une chapelle. Une expérience totale. —

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Brüme Collective à la Chapelle des Carmélites : quand le septième art fusionne avec la culture club musique concert

© Juliette Ex