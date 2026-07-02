Saison musicale – Chœur Franco Slave de Toulouse, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – Chœur Franco Slave de Toulouse Mercredi 14 octobre, 20h30 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T20:30:00+02:00 – 2026-10-14T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T20:30:00+02:00 – 2026-10-14T22:00:00+02:00

Depuis 1996, nous partageons avec les toulousains, la découverte des chants tous les pays slaves, aussi bien dans le domaine liturgique orthodoxe que celui des chants traditionnels. Le chœur est composé de 10 à 15 choristes

A plusieurs reprises, nous avons reçu et échangé avec les chœurs de ces pays, en participant à des festivals en Bulgarie, Tchéquie et Ukraine…

Nous sommes très heureux, à l’occasion de cet anniversaire d’inviter le Nouveau Chœur de Montpellier créé en 2022 par Igor Mykhailevsky, chef de chœur reconnu à l’international, ancien directeur artistique du Chœur de Crimée. Le Chœur est composé de 15 à 20 artistes.

Le répertoire actuel est composé de chants « du Ciel et de la Terre »

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Le Chœur Franco Slave de Toulouse, dirigé par Marie-Suzanne Debruille, est une association toulousaine qui fête ses 30 ans d’existence cette année. concert musique