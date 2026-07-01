Saison musicale – Chœur Mundo, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – Chœur Mundo Samedi 10 octobre, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Tarif unique : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:30:00+02:00

« La chorale Mundo » et son chef de chœur Antoine Redon, qui rassemble quatre chœurs du Tarn :

La Chanfare (chants du Monde, Lavaur)

La Voix (conservatoire Tarn Agout de Lavaur)

Les deux chœurs du Moulin des Sittelles (Burlats)

chantera le 10 octobre à la Chapelle des Carmélites à Toulouse.

60 chanteuses et chanteurs étonnants traversant les frontières, arrangeant à quatre voix, a capella ou avec guitare des chants du monde.

Et bientôt la Chorale Mundo à Toulouse!

Contacts :assoinfinitiff@gmail.com / 0769840048

Voir plus du Choeur Mundo :

2026 na man tebele wanne (chant Sud africain à la Halle aux Grains de Lavaur)

2025 Emlajeni à Sorèze

2025 Calchakis – La Chanfare et Moulin des Sittelles à Sorèze

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/infinitiff/paiements/rib »}] [{« data »: {« author »: « Antoine Redon », « cache_age »: 86400, « description »: « Premiu00e8re du u00abu00a0choeur Mundou00a0u00bb dirigu00e9 par Antoine Redon samedi 28 mars 2026 u00e0 la Halle aux grains de Lavaur nnInterpru00e9tation de u00abu00a0Na Man tebele Wanneu00a0u00bb du groupe Matsampo Cultural Group du2019Eswati nnMundo regroupe La Chanfare, La Voix (CMDT de Lavaur), et les deux chu0153urs du Moulin des Sittelles nnMerci au conservatoire Tarn Agout d’avoir produit ce concert,nu00e0 la Mairie de Lavaur, nAlexandre Papais et les Farifasols, nNina Joussain et l’ensemble vocal Ecco,nAntonin Ferreira pour la ru00e9gienHervu00e9 Pichon pour avoir filmu00e9nLisa Titard-Merel pour son accueilnCamille Argueil, Claire Bonnet, Anne Marie Peyrouty-Delsol, Nou00eblle et Nicolas Messonnier, les associations Infinitiff et Musiphiles et tous les chanteurs pour leur entrain.nnpour plus d’info sur Mundo antoineconcerts@gmail.com », « type »: « video », « title »: « u00abu00a0Choeur Mundou00a0u00bb dirigu00e9 par Antoine Redon « Na Man tebele Wanne » de Matsampo Cultural Group », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/9GEIfrCACxo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=9GEIfrCACxo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCgGfwKIRoODh6_7uH3pTtsg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Une soirée de chant, a capella ou accompagné, par de talentueux choristes du Tarn, sous la direction d’Antoine Redon concert musique