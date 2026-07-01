Saison musicale – Concert acoustique BABOUCAN & THE FINE ASSES, Chapelle des Carmélites, Toulouse
vendredi 31 juillet 2026 · Chapelle des Carmélites · Toulouse
Informations pratiques
Saison musicale – Concert acoustique BABOUCAN & THE FINE ASSES Vendredi 31 juillet, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne
Tarif 12€ & 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:30:00+02:00
Pour ce concert exceptionnel à la Chapelle des Carmélites, Baboucan & the Fine Asses dévoile une version acoustique inédite de son répertoire.
Deux guitares, des harmonies vocales enveloppantes et des chansons réinventées entre français et anglais : le trio transforme ses morceaux en paysages sensibles, portés par la réverbération naturelle du lieu.
Pensé spécialement pour la Chapelle des Carmélites, ce concert propose une expérience intime et immersive, où les silences, les voix et les vibrations acoustiques deviennent une matière vivante.
Cette soirée marque également le lancement de la “Tournée des Reverbes”, une série de concerts acoustiques imaginés dans des chapelles et lieux patrimoniaux à travers la France.
Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://le-bijou.soticket.net/agenda/2407-Baboucan-the-Fine-Asses-concert-acoustique »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc
Baboucan & the Fine Asses réinventent leurs chansons en acoustique pour un concert sensible au cœur de la Chapelle des Carmélites.
Cedrick Nöt
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