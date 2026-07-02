Saison musicale – Concert de Noël – La Lauzeta, chœur d’enfants, Chapelle des Carmélites, Toulouse
dimanche 13 décembre 2026 · Chapelle des Carmélites · Toulouse
Informations pratiques
Saison musicale – Concert de Noël – La Lauzeta, chœur d’enfants Dimanche 13 décembre, 17h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne
Entrée à prix libre / Sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T18:30:00+01:00
Au programme : un florilège de chants de Noël, traditionnels et contemporains, revisités avec enthousiasme et sensibilité. Chaque pièce est subtilement mise en espace et interprétée par les choristes eux-mêmes, pour vous offrir un moment à la fois festif, poétique et lumineux.
Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc
Le Petit et le Grand Chœur célèbrent Noël en musique ! musique concert
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