Saison musicale – Duo ODELIA, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – Duo ODELIA Dimanche 11 octobre, 18h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Plein : 20€ / Étudiant : 12€ / -12 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T18:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T18:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:30:00+02:00

Marie Sans et Alice Letort se rencontrent en 2018, animées par une passion commune pour la musique de chambre et la guitare romantique, elles créent le Duo Odelia. Avec leurs guitares fabriquées vers 1852 par François Roudhloff, elles nous font découvrir un son authentique qui nous fait voyager dans le temps.

Programme : F. Sor – C. Wieck-Schumann – JP. Rameau – H. de Montgeroult – G. Rossini

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouseguitare.fr/collect/description/716440-z-concert-duo-odelia-11-10-2026-18h »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

L’association Toulouse Guitare vous invite à découvrir Duo Odelia, deux jeunes guitaristes passionnées, lors d’un concert à la Chapelle des Carmélites. concert duo

© Daniele Caminiti