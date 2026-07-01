Saison Musicale – Ensemble Aurore Musicale, Chapelle des Carmélites, Toulouse
vendredi 28 août 2026 · Chapelle des Carmélites · Toulouse
Informations pratiques
Saison Musicale – Ensemble Aurore Musicale Vendredi 28 août, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne
Plein : 15€ / Réduit : 10€ / – 8 ans : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Les arts complémentaires tels que la Danse et la Musique seront réunis pour honorer ce magnifique lieu
Le programme associe œuvres classique et pièces chorégraphiques de répertoire dans une alternance harmonieuse.
Cette rencontre entre le duo piano-accordéon et la danse met en lumière les liens étroits qui unissent ces deux disciplines artistiques.
Les œuvres du répertoire ont été arrangées spécialement pour le duo piano-accordéon, par Jacques Guilhamat, offrant ainsi une interprétation originale et inédite de ces pages classiques.
Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « http://auroremusicale.festik.net »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc
Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle 2026 à la Chapelle des Carmélites, l’Ensemble Aurore Musicale présentera un concert/spectacle autour de la Musique et de la Danse. concert spectacle
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Zones à défendre, Le Cratère, Toulouse 1 juillet 2026
- Atelier : Traverser les montagnes, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 1 juillet 2026
- SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE FESTIVAL CONVIVENCIA Port de l’Embouchure Toulouse 1 juillet 2026
- Concert, Casino Barrière Toulouse, Toulouse 1 juillet 2026
- UN ÉTÉ AU BORD DU LAC Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. Toulouse 2 juillet 2026