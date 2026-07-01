Saison Musicale – Ensemble Aurore Musicale, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison Musicale – Ensemble Aurore Musicale Vendredi 28 août, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Plein : 15€ / Réduit : 10€ / – 8 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

Les arts complémentaires tels que la Danse et la Musique seront réunis pour honorer ce magnifique lieu

Le programme associe œuvres classique et pièces chorégraphiques de répertoire dans une alternance harmonieuse.

Cette rencontre entre le duo piano-accordéon et la danse met en lumière les liens étroits qui unissent ces deux disciplines artistiques.

Les œuvres du répertoire ont été arrangées spécialement pour le duo piano-accordéon, par Jacques Guilhamat, offrant ainsi une interprétation originale et inédite de ces pages classiques.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « http://auroremusicale.festik.net »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle 2026 à la Chapelle des Carmélites, l’Ensemble Aurore Musicale présentera un concert/spectacle autour de la Musique et de la Danse. concert spectacle