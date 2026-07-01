Informations pratiques

Saison musicale – « Les empreintes nocturnes » par Iralki Khutsichvili Vendredi 11 décembre, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00

Les Empreintes Nocturnes est un concert pour guitare seule, à la croisée du jazz, des musiques du monde et de la musique classique.

Dans une atmosphère intime et contemplative, Irakli Khutsichvili explore les résonances du silence, les nuances du toucher et les paysages sonores de la guitare nylon.

Chaque pièce est une empreinte, un instant suspendu, une invitation à l’écoute profonde.

Pensé comme une expérience immersive, ce concert propose un voyage intérieur, entre improvisation et écriture, dans un lieu propice à la résonance et à la présence.

Un moment hors du temps, à vivre pleinement.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/xsKLmgzk »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Un concert intimiste pour guitare solo, entre jazz, musique du monde et influences classiques. Une expérience sonore immersive, sensible et poétique — une invitation à ralentir, écouter… et ressentir concert guitare