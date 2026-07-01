Saison musicale – « Les Orients d’Occitanie » – Lakhdar Hanou, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – « Les Orients d’Occitanie » – Lakhdar Hanou Mercredi 8 juillet, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Tarif 14 € réduit 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:30:00+02:00

Le oud de Lakhdar Hanou n’a qu’un seul pas à faire pour traverser la Méditerranée et résonner en harmonie avec la guitare flamenca de Morgan Astruc, grâce à l’héritage arabo-andalou qui fondent leurs deux cultures. Entre compositions originales, traditions orientales et flamenca, chaque note résonne d’émotion et de complicité. Un voyage sonore unique où Orient et Méditerranée se croisent pour le plus grand bonheur du public.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/droit-de-cite-graulhet/evenements/les-orient-d-occitanie-a-la-chapelle-des-carmelites »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Tarab y Duende

©Lakhdar Hanou