Informations pratiques

Saison musicale – » Les Orients d’Occitanie’ « – Lakhdar Hanou Mercredi 23 septembre, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Plein : 14€ / Réduit : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:30:00+02:00

Autour de Lakhdar Hanou, les rencontres tissent peu à peu un cercle d’artistes complices. De ces dialogues musicaux naît un trio singulier où chaque instrument devient voix et respiration. À ses côtés, l’accordéoniste Simon Barbe, pianiste de formation, déploie une palette sonore riche et mouvante. Habitué des scènes aux côtés d’artistes tels que Mouss et Hakim (Zebda), il apporte à l’ensemble un souffle libre, entre lyrisme et improvisation. La contrebassiste Julie Chochon, également musicothérapeute, fait vibrer les profondeurs de l’instrument avec une sensibilité rare. Sa contrebasse devient battement, ancrage et matière vivante dans le dialogue musical. Pour cette formation, Lakhdar Hanou teinte sa musique de bleu : une couleur sonore nouvelle, à la fois intime et ouverte, où se mêlent les échos de l’Orient, les paysages d’Occitanie et l’alchimie de ce trio éphémère et lumineux.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/droit-de-cite-graulhet/evenements/lakhdar-hanou-duo-concert-orientale-experience-oud-accordeon »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Les Nocturnes de la Chapelle

©Lakhdar Hanou