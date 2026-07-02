Informations pratiques

Saison musicale – » Les Orients d’Occitanie’ « – Lakhdar Hanou Vendredi 16 octobre, 20h30 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Tarif 14 € réduit 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00

Cette création tisse un lien sensible entre les œuvres de J.S. Bach, le soufisme et des compositions originales inspirées des spiritualités d’Orient et d’Occident.

La voix envoûtante de la Kahina Leïla Zitouni s’élève librement, évoquant le maître soufi andalou Ibn Arabi et le poète Khalil Gibran, dans un dialogue spirituel où se mêlent le chant lyrique et baroque de Louise Grévin, l’Encantaira. Celle-ci interprète une aria de La Passion selon Saint Matthieu de Bach, faisant résonner la ferveur au cœur de cette traversée mystique.

Une nouvelle interprétation de l’Ave Maria, en miroir de l’Annonciation de Myriam par les anges dans les pages du Coran, vient sublimer cette expérience, tissant un pont sacré entre traditions et mystiques.

Porté par le oud, le violoncelle et les percussions, le trio devient l’écrin de cette rencontre. Ensemble, ils illustrent un dialogue profond entre Bach, le soufisme et les compositions originales du oudiste, dévoilant le lyrisme de ces deux voix mélodieuses qui se confondent au cœur d’un même souffle spirituel.

Leila Zitouni: chant, percussions –Louise Grévin chant, violoncelle

Lakhdar Hanou : Oud, compositions, textes et direction

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/droit-de-cite-graulhet/evenements/les-orient-d-occitanie-a-la-chapelle-des-carmelites »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Les Orients de J.S. Bach : La Kahina & l’Encantaira

©Lakhdar Hanou