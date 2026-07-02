Saison musicale – Messe Basse par MIND FAMILY, Chapelle des Carmélites, Toulouse
vendredi 4 décembre 2026 · Chapelle des Carmélites · Toulouse
Informations pratiques
Saison musicale – Messe Basse par MIND FAMILY Vendredi 4 décembre, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne
A partir de 14,99€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T19:00:00+01:00 – 2026-12-04T23:59:00+01:00
Fin : 2026-12-04T19:00:00+01:00 – 2026-12-04T23:59:00+01:00
En jouant avec la lumière, le son et l’architecture, l’événement transforme le lieu en un évènement unique. Au-delà de la musique, le public est invité à vivre l’expérience à travers des interactions inédites où des performeurs, des comédiens, et des animations viennent s’approprier le lieu afin de faire vivre un moment unique. On n’assiste pas seulement à un concert, on le vit entièrement, lors d’un moment suspendu, hors du temps.
Messe Basse se distingue surtout de par la diversité et l’implication de ses acteurs, qui jouent un rôle clé dans la création de l’expérience immersive. Ce ne sont pas seulement des musiciens qui se produisent, mais ce sont également des performeurs et des comédiens qui, le temps d’une soirée, laissent libre court à leur talent et leur créativité pour interagir et créer des moment uniques avec le public.
Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/messe-basse-evenement-immersif »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc
La Messe Basse est un concert immersif alliant musique électronique, créateur et performeur. concert musique
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