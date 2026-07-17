Informations pratiques

Saison musicale – « Ouvertures » pour piano à 4 mains Dimanche 27 septembre, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Plein : 18€ / Adhérent : 15€ / Réduit : 5-10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T19:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T19:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00

Ce programme réunit des ouvertures composées pendant la première moitié du XIXe siècle, avec des transcriptions d’orchestres, pratique courante pour cette formation, ou des oeuvres originales. G. Hecher, pianiste viennois également restaurateur de pianos anciens, dont le Streicher viennois de 1860 joué pour ce concert et E. Jedlička-Gogova, pianiste tchéco-macédonienne, forment un duo unique consacré à la musique de salon du XIXe siècle.

À Toulouse, l’association Pianomuses souhaite faire découvrir aux mélomanes les pianos anciens, encore peu connus dans la ville qui a reçu en 2023 le label « Ville de Musiques » de l’Unesco.

La saison 2026 propose sept concerts aux thèmes variés. Cette riche programmation offre deux récitals de piano solo, un concert-hommage à Weber, un récital de Lieder autour des « forêts enchantées », un programme à quatre mains, des duos violoncelle/piano, et un récital violon/piano autour de Mozart et J.-C. Bach, qui mettra en lumière un piano carré primitif de 1776.

Les concerts seront présentés par les musiciens internationaux invités, experts de l’interprétation « historiquement informée » sur instruments anciens et qui partageront leur passion avec le public : les pianistes Mayuko Ishibashi, Flore Merlin, Quentin Guérillot, Heidi Tsai, Gert Hecher, Ema Jedlička-Gogova et François Henry, la violoniste Laure Massoni, la flûtiste Alice Szymanski, sans oublier les violoncellistes Patrick Langot et Mathurin Matharel. Bien sûr, la voix sera présente, grâce aux chanteuses Marine Fribourg (mezzo-soprano) et Sylvine Lepel-Cointet (soprano).

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/pianomuses/evenements/ouvertures-a-4-mains-sur-piano-1860 »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Pianomuses 2026 : 2ème Saison de « Pianos historiques à Toulouse »