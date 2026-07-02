Saison musicale – Récital pour violoncelle et piano, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – Récital pour violoncelle et piano Dimanche 4 octobre, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

https://www.helloasso.com/associations/pianomuses/evenements/recital-violoncelle-et-piano

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T19:00:00+02:00 – 2026-10-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T19:00:00+02:00 – 2026-10-04T20:00:00+02:00

Ce programme, donné par P. Langot sur un violoncelle Bernardel de 1829 et F. Henry, met en valeur deux figures majeures du romantisme, Chopin et Schumann, avant tout célèbres pour leur oeuvre pour piano. Ils sont tous deux auteurs de pièces importantes pour piano et violoncelle qui représente, à leur sens, l’ instrument idéal pour imiter la voix humaine et chanter le cri du coeur.

À Toulouse, l’association Pianomuses souhaite faire découvrir aux mélomanes les pianos anciens, encore peu connus dans la ville qui a reçu en 2023 le label « Ville de Musiques » de l’Unesco.

La saison 2026 propose sept concerts aux thèmes variés. Cette riche programmation offre deux récitals de piano solo, un concert-hommage à Weber, un récital de Lieder autour des « forêts enchantées », un programme à quatre mains, des duos violoncelle/piano, et un récital violon/piano autour de Mozart et J.-C. Bach, qui mettra en lumière un piano carré primitif de 1776.

Les concerts seront présentés par les musiciens internationaux invités, experts de l’interprétation « historiquement informée » sur instruments anciens et qui partageront leur passion avec le public : les pianistes Mayuko Ishibashi, Flore Merlin, Quentin Guérillot, Heidi Tsai, Gert Hecher, Ema Jedlička-Gogova et François Henry, la violoniste Laure Massoni, la flûtiste Alice Szymanski, sans oublier les violoncellistes Patrick Langot et Mathurin Matharel. Bien sûr, la voix sera présente, grâce aux chanteuses Marine Fribourg (mezzo-soprano) et Sylvine Lepel-Cointet (soprano).

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/pianomuses/evenements/recital-violoncelle-et-piano »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Pianomuses 2026 : 2ème Saison de « Pianos historiques à Toulouse »