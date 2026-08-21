Saison Pannonica – Édouard Ferlet, Köln Variations, Salle Paul Fort Nantes, Nantes
mercredi 4 novembre 2026 · Salle Paul Fort Nantes · Nantes
Informations pratiques
Saison Pannonica – Édouard Ferlet, Köln Variations Mercredi 4 novembre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique
En prévente : Plein : 22 € / Réduit : 20 € / Petit Chat Fidèle : 18 € / Très Réduit : 10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T20:30:00+01:00 – 2026-11-04T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T20:30:00+01:00 – 2026-11-04T22:30:00+01:00
ÉDOUARD FERLET : PIANO
Quel est l’étrange sortilège de l’album de piano solo le plus vendu de l’histoire, toutes esthétiques confondues ? Depuis la parution des soixante-six minutes d’improvisation de Keith Jarrett, le 25 janvier 1975 à l’Opéra de Cologne, des millions d’auditeurs·trices et des milliers de musicien·nes s’interrogent sur cette musique si limpide et si complexe, si virtuose et si accessible, tellement jazz et tellement universelle…
Cinquante et quelques années plus tard, Édouard Ferlet, pianiste improvisateur et aventurier, revisite The Köln Concert. Pour improviser sur le thème et les variations du chef d’œuvre de Keith Jarrett, il ne sera pas seul : un second piano sera piloté par un dispositif inventé par lui-même, utilisant les technologies d’intelligence artificielle Somax2 du projet REACH de l’Ircam.
Billetterie
Concert proposé en audiodescription par l’association Tout Terrain
En lien avec le concert : Table ronde : L’intelligence artificielle, la scène et le futur de la musique live. Le mercredi 4 novembre, à 18h30, Pannonica
Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/edouard-ferlet-koln-variations/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/788749-edouard-ferlet-koln-variations »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/34618009_table-ronde-lintelligence-artificielle-la-scene-et-le-futur-de-la-musique-live »}]
Concert
© DR
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