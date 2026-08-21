Saison Pannonica – Franges, Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Saison Pannonica – Franges Mercredi 18 novembre, 20h30 Pannonica Loire-Atlantique

Tarif Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Abonné : 11 € / Très Réduit : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T20:30:00+01:00 – 2026-11-18T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T20:30:00+01:00 – 2026-11-18T22:30:00+01:00

LEA CIECHELSKI : SAXOPHONE ALTO, FLUTE / MAÏLYS MARONNE–MOOG : CLAVIERS / HECTOR LENA-SCHROLL : TROMPETTE, TROMPETTE PICCOLO / VINCENT AUDUSSEAU : PIANO, CLAVIERS / AXEL GAUDRON : BATTERIE

Franges est un orchestre où la part onirique des sons prend une place décisive. Le souffle de la flûte et du saxophone en est le moteur. Architecture bâtie sur la musique répétitive, le quintet n’a rien pourtant d’immuable tant la formation s’aventure dans des contrées indécises, au fil des idées. Le résultat est une combinaison éblouissante face aux pulsations synthétiques fugaces, bien fichées dans les abysses rythmiques.

En partenariat avec La Soufflerie et dans le cadre de Jazz Migration.

Billetterie

Pannonica 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/franges/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/762458-franges »}]

Concert

© Lise Lefebvre