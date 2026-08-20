Saison Pannonica – Guillaume Latil et Matheus Donato, Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Saison Pannonica – Guillaume Latil et Matheus Donato Dimanche 22 novembre, 17h30 Pannonica Loire-Atlantique

Tarif Plein : 18 € / Réduit : 16 € / Petit Chat Fidèle : 14 € / Très Réduit : 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T17:30:00+01:00 – 2026-11-22T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-22T17:30:00+01:00 – 2026-11-22T19:30:00+01:00

La 48e édition du Festival des 3 Continents se déroulera du 20 au 28 novembre et mettra en valeur le Brésil, l’Inde et le Japon – à travers différents hommages et rétrospectives. Comme chaque année, il présentera aussi 10 films contemporains en compétition. Pour la 2e année consécutive, Pannonica s’associe au festival en proposant un concert en lien avec la ligne artistique et en accueillant la soirée de Palmarès qui va clore cette édition.

GUILLAUME LATIL & MATHEUS DONATO,

HÉMISPHÈRES

GUILLAUME LATIL : VIOLONCELLE / MATHEUS DONATO : CAVAQUINHO

Violoncelle pour l’un, cavaquinho pour l’autre, Guillaume Latil et Matheus Donato s’accordent sur « Hémisphères », dont la beauté jaillit entre jazz, choro et forró. Ce projet est une véritable rencontre entre deux voisins de palier, deux mondes, deux sensibilités artistiques et deux histoires musicales distinctes. Tout en drapant leur virtuosité sous un voile contemplatif, ils réussissent cette prouesse : produire, au moyen de deux instruments aux origines éloignées, une musique qui coule elle-même de source.

Entre les traditions, le risque et la magie de l’instant présent, Guillaume Latil et Matheus Donato jouent les contrastes sur un répertoire fait en majorité de compositions originales et qui s’enrichit de reprises de Schumann, Pixinguinha et Carlos Aguirre. C’est une musique vivante, poétique et improvisée qui raconte le monde et l’instant.

Billetterie

Pannonica 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/festival-des-3-continents-guillaume-latil-et-matheus-donato/ »}] [{« link »: « https://www.pannonica.com/agenda/festival-des-3-continents-guillaume-latil-et-matheus-donato/ »}]

Festival des 3 continents

© Jean-Eli Eftekhari / Adrien Bargin