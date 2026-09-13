Saison Pannonica – Jean-Luc Thomas Septet, « Sillons » Pannonica Nantes
dimanche 13 décembre 2026 · Pannonica · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-13 17:30 –
Gratuit : non Tarif Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €.Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public
JEAN-LUC THOMAS : FLÛTES ET COMPOSITION / TIMOTHEE LE NET : ACCORDEON DIATONIQUE / SIMON LE DOARE : CONTREBASSE ET ARRANGEMENTS / HUGO POTTIN : BATTERIE / CATHERINE DELAUNAY : CLARINETTES / MARIE-SUZANNE DE LOYE : VIOLE DE GAMBE / LINE WILLERVAL : GADULKA« Sillons » est un carnet de voyage musical et un hommage à tous les maîtres croisés sur son chemin, de la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité, jusqu’aux musiques populaires du Niger, du Brésil ou encore de l’Inde. Pour cette nouvelle aventure musicale, il est accompagné d’artistes issu.es du jazz, des musiques traditionnelles ou encore de la musique ancienne.???? Billetterie
Pannonica Nantes 44000
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