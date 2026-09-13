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Saison Pannonica – Jean-Luc Thomas Septet, « Sillons » Pannonica Nantes

dimanche 13 décembre 2026 · Pannonica · Nantes

Saison Pannonica – Jean-Luc Thomas Septet, « Sillons » Pannonica Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
17:30
Lieu
Pannonica
Adresse
9 Rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €.Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-13 17:30 –
Gratuit : non Tarif Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €.Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public 

JEAN-LUC THOMAS : FLÛTES ET COMPOSITION / TIMOTHEE LE NET : ACCORDEON DIATONIQUE / SIMON LE DOARE : CONTREBASSE ET ARRANGEMENTS / HUGO POTTIN : BATTERIE / CATHERINE DELAUNAY : CLARINETTES / MARIE-SUZANNE DE LOYE : VIOLE DE GAMBE / LINE WILLERVAL : GADULKA« Sillons » est un carnet de voyage musical et un hommage à tous les maîtres croisés sur son chemin, de la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité, jusqu’aux musiques populaires du Niger, du Brésil ou encore de l’Inde. Pour cette nouvelle aventure musicale, il est accompagné d’artistes issu.es du jazz, des musiques traditionnelles ou encore de la musique ancienne.???? Billetterie

Pannonica Nantes 44000

JEAN-LUC THOMAS SEPTET, SILLONS


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