Saison Pannonica – Jean-Luc Thomas Septet, « Sillons », Pannonica, Nantes
dimanche 13 décembre 2026 · Pannonica · Nantes
Informations pratiques
Saison Pannonica – Jean-Luc Thomas Septet, « Sillons » Dimanche 13 décembre, 17h30 Pannonica Loire-Atlantique
Tarif Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T17:30:00+01:00 – 2026-12-13T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-13T17:30:00+01:00 – 2026-12-13T19:00:00+01:00
JEAN-LUC THOMAS : FLÛTES ET COMPOSITION / TIMOTHEE LE NET : ACCORDEON DIATONIQUE / SIMON LE DOARE : CONTREBASSE ET ARRANGEMENTS / HUGO POTTIN : BATTERIE / CATHERINE DELAUNAY : CLARINETTES / MARIE-SUZANNE DE LOYE : VIOLE DE GAMBE / LINE WILLERVAL : GADULKA
« Sillons » est un carnet de voyage musical et un hommage à tous les maîtres croisés sur son chemin, de la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité, jusqu’aux musiques populaires du Niger, du Brésil ou encore de l’Inde. Pour cette nouvelle aventure musicale, il est accompagné d’artistes issu.es du jazz, des musiques traditionnelles ou encore de la musique ancienne.
Billetterie
Pannonica 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/jean-luc-thomas-septet-sillons/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/787846-jean-luc-thomas-septet-sillons »}]
Concert
© Pierre Alphonse Haman
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