Saison Pannonica – The Sleep of Reason Produces Monsters + Terrine Pannonica Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 20:30 –

Gratuit : non En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 € Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public

MARIAM REZAEI : PLATINES / METTE RASMUSSEN : SAXOPHONE ALTO / GABRIELE MITELLI : TROMPETTE PICCOLO, ELECTRONIQUE / LUKAS KOENIG : BATTERIEFondé au mythique Cafe Oto à Londres, haut lieu des musiques novatrices, The Sleep of Reason Produces Monsters redonne folie et joie de vivre à la musique improvisée.The Sleep of Reason Produces Monsters est un nouveau quartet réunissant la fine fleur de la musique expérimentale européenne. Composé de Mariam Rezaei (platines), Mette Rasmussen (saxophone alto), Gabriele Mitelli (trompette piccolo, électronique) et Lukas Koenig (batterie), le groupe s’est fait remarquer par ses concerts largement au-delà d’un cercle de spécialistes. Ici, le jazz se confronte au heavy metal, les saxophones rivalisent avec les guitares préparées et la batterie affronte le chaos électronique.TERRINECLAIRE GAPENNE : MACHINESTerrine, le projet de la française Claire Gapenne, membre du groupe underground culte Headwar, s’inscrit dans cette même démarche d’une musique libre et sans étiquette. Ses disques d’électronique radicale teintée de noise prennent sur scène une autre dimension.???? Billetterie

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Pannonica et trouvez le meilleur itinéraire

