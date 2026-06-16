Saison Théâtre à Pau Dans le ventre des cerveaux Salle du Foirail Pau mercredi 4 novembre 2026.

Pau

Saison Théâtre à Pau Dans le ventre des cerveaux

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

À l’occasion de la Journée de la Planète , France Inter a délocalisé l’émission Dans le ventre des cerveaux , présentée par Isabelle Percot au Foirail. Le concept une grande thématique, des invités, une cheffe cuisinant des plats en adéquation avec la teneur du débat et les servant aux chroniqueurs. Ce soir, il sera question du déclin de notre civilisation à travers le thème l’Éloge de la ruine .

Alors que l’émission précédente se termine, le décor écolo en carton kraft se met en place. Les débats de haute tenue commencent, entrecoupés de performances musicales. Le public est invité à participer. Le Théâtre se fait Parlement. Mais à mesure que l’émission avance, le sens glisse, se dérobe puis part avec la nappe et les assiettes… .

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

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English : Saison Théâtre à Pau Dans le ventre des cerveaux

L’événement Saison Théâtre à Pau Dans le ventre des cerveaux Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau