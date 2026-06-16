Saison Théâtre à Pau Dans le ventre des cerveaux Salle du Foirail Pau
Saison Théâtre à Pau Dans le ventre des cerveaux Salle du Foirail Pau mercredi 4 novembre 2026.
Pau
Saison Théâtre à Pau Dans le ventre des cerveaux
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
À l’occasion de la Journée de la Planète , France Inter a délocalisé l’émission Dans le ventre des cerveaux , présentée par Isabelle Percot au Foirail. Le concept une grande thématique, des invités, une cheffe cuisinant des plats en adéquation avec la teneur du débat et les servant aux chroniqueurs. Ce soir, il sera question du déclin de notre civilisation à travers le thème l’Éloge de la ruine .
Alors que l’émission précédente se termine, le décor écolo en carton kraft se met en place. Les débats de haute tenue commencent, entrecoupés de performances musicales. Le public est invité à participer. Le Théâtre se fait Parlement. Mais à mesure que l’émission avance, le sens glisse, se dérobe puis part avec la nappe et les assiettes… .
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saison Théâtre à Pau Dans le ventre des cerveaux
L’événement Saison Théâtre à Pau Dans le ventre des cerveaux Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Grand Hôtel Gassion Pau 16 juin 2026
- Exposition: Véronique Clanet Les couleurs pour le dire Chapelle de la Persévérance Pau 16 juin 2026
- RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre Auditoirum bâtiment Le Piano Pau 16 juin 2026
- Basket: Festival Pau 3X3 bvd champetier de ribes Pau 17 juin 2026
- RDV santé ON BOUGE AU FOIRAIL ! Pau 17 juin 2026