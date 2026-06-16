Saison Théâtre à Pau En attendant Godot Théâtre Saint-Louis Pau

Pau

Saison Théâtre à Pau En attendant Godot

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-05 20:00:00

fin : 2027-04-05

Date(s) :

2027-04-05

Sur une route déserte, deux hommes, Vladimir et Estragon, attendent un certain Godot. Ils ne savent presque rien de lui, sinon qu’il doit venir. Pour tromper l’attente, ils parlent, se disputent, plaisantent, songent à partir… sans jamais réussir à s’en aller. Leur routine est interrompue par l’arrivée étrange de Pozzo, maître autoritaire, et de Lucky, son serviteur épuisé, offrant un spectacle aussi fascinant qu’inquiétant. Le temps semble se dilater, les souvenirs vacillent, et chaque tentative de sens se dérobe. Un garçon apparaît enfin avec un message Godot ne viendra pas aujourd’hui, mais sûrement demain. Alors ils restent… .

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

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English : Saison Théâtre à Pau En attendant Godot

L’événement Saison Théâtre à Pau En attendant Godot Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau