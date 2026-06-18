Saison Théâtre à Pau La jalousie Salle du Foirail Pau
Saison Théâtre à Pau La jalousie Salle du Foirail Pau mardi 2 mars 2027.
Pau
Saison Théâtre à Pau La jalousie
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-02 20:00:00
fin : 2027-03-02
Date(s) :
2027-03-02
Un fonctionnaire respectable rentre chez lui, il vient de tromper sa femme, et cherche toutes les excuses possibles pour expliquer son retard… C’est alors qu’il s’aperçoit que son épouse elle-même n’est pas encore rentrée ! Pris à son propre piège, il est alors submergé par une crise de jalousie incontrôlée, l’entrainant dans un délire obsessionnel fulgurant et dérisoire. .
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
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English : Saison Théâtre à Pau La jalousie
L’événement Saison Théâtre à Pau La jalousie Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau
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