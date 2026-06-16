Saison Théâtre à Pau La jalousie Salle du Foirail Pau mercredi 3 mars 2027.

Pau

Saison Théâtre à Pau La jalousie

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 20:00:00

fin : 2027-03-03

Date(s) :

2027-03-03

Un fonctionnaire respectable rentre chez lui, il vient de tromper sa femme, et cherche toutes les excuses possibles pour expliquer son retard… C’est alors qu’il s’aperçoit que son épouse elle-même n’est pas encore rentrée ! Pris à son propre piège, il est alors submergé par une crise de jalousie incontrôlée, l’entrainant dans un délire obsessionnel fulgurant et dérisoire. .

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

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L’événement Saison Théâtre à Pau La jalousie Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau