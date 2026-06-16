Saison Théâtre à Pau La princesse de Clèves Théâtre Saint-Louis Pau

Pau

Saison Théâtre à Pau La princesse de Clèves

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Mise en garde de bonne heure par sa mère contre le peu de sincérité des hommes et les dangers de l’amour, Mlle de Chartres, âgée de seize ans, garde la tête froide devant les hommages que suscite sa beauté. Elle sait que le plus grand bonheur d’une femme est d’aimer son mari et d’en être aimée , et attend qu’un prétendant se présente. Deux brillants projets de mariage, conçus par Mme de Chartres, échouent ; la jeune fille doit se contenter d’épouser un gentilhomme plein de sagesse et de mérite, M. de Clèves, dont la passion respectueuse, la constance ont touché sa vertu. Elle n’a pour lui que de l’estime et s’en satisfait […] Mais peu de temps après, la rencontre du duc de Nemours jette le trouble dans son existence paisible…. .

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

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English : Saison Théâtre à Pau La princesse de Clèves

L’événement Saison Théâtre à Pau La princesse de Clèves Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau