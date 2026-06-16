Saison Théâtre à Pau La princesse de Clèves Théâtre Saint-Louis Pau
Saison Théâtre à Pau La princesse de Clèves Théâtre Saint-Louis Pau mardi 17 novembre 2026.
Pau
Saison Théâtre à Pau La princesse de Clèves
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Mise en garde de bonne heure par sa mère contre le peu de sincérité des hommes et les dangers de l’amour, Mlle de Chartres, âgée de seize ans, garde la tête froide devant les hommages que suscite sa beauté. Elle sait que le plus grand bonheur d’une femme est d’aimer son mari et d’en être aimée , et attend qu’un prétendant se présente. Deux brillants projets de mariage, conçus par Mme de Chartres, échouent ; la jeune fille doit se contenter d’épouser un gentilhomme plein de sagesse et de mérite, M. de Clèves, dont la passion respectueuse, la constance ont touché sa vertu. Elle n’a pour lui que de l’estime et s’en satisfait […] Mais peu de temps après, la rencontre du duc de Nemours jette le trouble dans son existence paisible…. .
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
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L’événement Saison Théâtre à Pau La princesse de Clèves Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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