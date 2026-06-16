Saison Théâtre à Pau L’affaire de la rue de Lourcine Salle du Foirail Pau mardi 2 février 2027.

Pau

Saison Théâtre à Pau L’affaire de la rue de Lourcine

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:00:00

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2027-02-02

Paris, 1857. Lenglumé se réveille avec une gueule de bois monumentale aux côtés de Mistingue, rencontré la veille au cours d’un repas. Ni l’un ni l’autre ne se souviennent de rien.

Puis les indices s’accumulent des cheveux dans la poche, un journal qui parle d’un meurtre commis rue de Lourcine, une charbonnière retrouvée morte. Et si eux deux… ? Impossible ! Et pourtant…

Pris de panique, ces deux hommes parfaitement respectables, bourgeois jusqu’au bout des ongles, tentent de dissimuler les preuves, d’échapper à la police et de faire disparaître toute trace compromettante… Mais plus la peur grandit, plus la situation dérape, entraînant une succession de quiproquos absurdes avec domestiques et voisins. .

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

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L’événement Saison Théâtre à Pau L’affaire de la rue de Lourcine Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau