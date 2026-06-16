Saison Théâtre à Pau Oh boy ! Théâtre Saint-Louis Pau

Pau

Saison Théâtre à Pau Oh boy !

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-09 19:30:00

fin : 2027-02-09

Date(s) :

2027-02-09

Spectacle famille dès 9 ans durée 1h

Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des tutelles, il se demande ce qu’il a fait. Quand il y retrouve sa demi-sœur Josiane, il se demande de quoi elle va encore l’accuser. Lorsqu’il découvre qu’il a un demi-frère, Siméon (14 ans) et deux demi-sœurs, Morgane (11 ans) et Venise (5 ans) orphelins, il se dit que ce n’est pas la première fois que son père abandonne des gosses. Et quand la juge lui apprend qu’il doit être leur tuteur, il se demande où est la porte… .

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

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English : Saison Théâtre à Pau Oh boy !

L’événement Saison Théâtre à Pau Oh boy ! Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau