Saison Théâtre à Pau Oh boy ! Théâtre Saint-Louis Pau
Saison Théâtre à Pau Oh boy ! Théâtre Saint-Louis Pau mardi 9 février 2027.
Pau
Saison Théâtre à Pau Oh boy !
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 19:30:00
fin : 2027-02-09
Date(s) :
2027-02-09
Spectacle famille dès 9 ans durée 1h
Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des tutelles, il se demande ce qu’il a fait. Quand il y retrouve sa demi-sœur Josiane, il se demande de quoi elle va encore l’accuser. Lorsqu’il découvre qu’il a un demi-frère, Siméon (14 ans) et deux demi-sœurs, Morgane (11 ans) et Venise (5 ans) orphelins, il se dit que ce n’est pas la première fois que son père abandonne des gosses. Et quand la juge lui apprend qu’il doit être leur tuteur, il se demande où est la porte… .
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
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L’événement Saison Théâtre à Pau Oh boy ! Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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