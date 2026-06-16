Saison Théâtre à Pau Papy Quichotte Théâtre Saint-Louis Pau
Saison Théâtre à Pau Papy Quichotte Théâtre Saint-Louis Pau vendredi 26 mars 2027.
Pau
Saison Théâtre à Pau Papy Quichotte
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 19:30:00
fin : 2027-03-26
Date(s) :
2027-03-26
Spectacle famille dès 7 ans durée 1h10
Sacha est une petite fille de CE2 et elle a un papy qui se prend pour Don Quichotte. Un chevalier errant chargé d’une mission plus grande que lui, celle de porter secours aux faibles et aux opprimés. Déboussolés, ses parents ne savent pas comment prendre soin du vieil homme sans le placer en EHPAD. Sa mère propose d’essayer quelque chose dire oui à toutes les frasques que le papy leur impose. Ainsi, chacun se transforme du tout au tout. Sacha se prend de passion pour toutes ses histoires mais elle veut aussi comprendre le vrai du monde. Comment va-t-elle réussir à sortir de là ? .
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
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English : Saison Théâtre à Pau Papy Quichotte
L’événement Saison Théâtre à Pau Papy Quichotte Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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