Pau

Saison Théâtre à Pau Programmation 2026 2027

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2027-05-20

Date(s) :

2026-10-07

Retrouvez la programmation de la saison 2026-2027 au théâtre Saint Louis et à la salle du Foirail

Spectacles inclus dans l’abonnement

– SONGE 7 & 8 oct 2026

– DANS LE VENTRE DES CERVEAUX 3 & 4 nov 2026

– LA PRINCESSE DE CLÈVES 17 & 18 nov 2026

– L’ÉCOLE DES FEMMES 8 & 9 déc 2026

– MADAME DE SADE 12 & 13 janv 2027

– L’AFFAIRE DE LA RUE LOURCINE 2 & 3 fév 2027

– LA JALOUSIE 2 & 3 mars 2027

– EN ATTENDANT GODOT 5 & 6 avr 2027

– ART 27, 28 & 29 avr 2027

– UNE HISTOIRE DE FRANCE 18, 19 & 20 mai 2027

Spectacles hors abonnement

– OH BOY 9 mars 2027

– PAPY QUICHOTTE 26 mars 2027 .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

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English : Saison Théâtre à Pau Programmation 2026 2027

L’événement Saison Théâtre à Pau Programmation 2026 2027 Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau