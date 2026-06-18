Saison Théâtre à Pau Programmation 2026 2027 Pau
Saison Théâtre à Pau Programmation 2026 2027 Pau mercredi 7 octobre 2026.
Pau
Saison Théâtre à Pau Programmation 2026 2027
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2027-05-20
Date(s) :
2026-10-07
Retrouvez la programmation de la saison 2026-2027 au théâtre Saint Louis et à la salle du Foirail
Spectacles inclus dans l’abonnement
– SONGE 7 & 8 oct 2026
– DANS LE VENTRE DES CERVEAUX 3 & 4 nov 2026
– LA PRINCESSE DE CLÈVES 17 & 18 nov 2026
– L’ÉCOLE DES FEMMES 8 & 9 déc 2026
– MADAME DE SADE 12 & 13 janv 2027
– L’AFFAIRE DE LA RUE LOURCINE 2 & 3 fév 2027
– LA JALOUSIE 2 & 3 mars 2027
– EN ATTENDANT GODOT 5 & 6 avr 2027
– ART 27, 28 & 29 avr 2027
– UNE HISTOIRE DE FRANCE 18, 19 & 20 mai 2027
Spectacles hors abonnement
– OH BOY 9 mars 2027
– PAPY QUICHOTTE 26 mars 2027 .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
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English : Saison Théâtre à Pau Programmation 2026 2027
L’événement Saison Théâtre à Pau Programmation 2026 2027 Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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