Saison Théâtre à Pau Songe Théâtre Saint-Louis Pau

Pau

Saison Théâtre à Pau Songe

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Promise à un mariage forcé, Hermia s’enfuit dans une forêt avec son amant Lysandre. Le fiancé éconduit, Démétrius, les a suivis pour réclamer sa promise. Lui-même est poursuivi par une autre prétendante, Héléna, envers laquelle il se montre particulièrement dédaigneux.

Observateur invisible des bois, Obéron, le Roi des fées, est outré par cette attitude. Il demande à un esprit malicieux, Puck, d’appliquer un philtre d’amour sous les paupières de Démétrius et par la même occasion, sous celles de sa propre Reine des fées, Titania, avec laquelle il est en froid. Le filtre rend éperdument amoureux de la première créature vivante qui vous apparait devant les yeux. Mais Puck confond Lysandre avec Démétrius. Quant à Titania, elle se réveille follement amoureuse devant un comédien affublé d’une tête d’âne venu répéter une pièce de théâtre avec des artisans… .

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

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English : Saison Théâtre à Pau Songe

L’événement Saison Théâtre à Pau Songe Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau