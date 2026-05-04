Saison Vagabonde : spectacle de danse des groupes chorégraphiques (collège/lycée) du Conservatoire Miroir d’eau Nantes
Saison Vagabonde : spectacle de danse des groupes chorégraphiques (collège/lycée) du Conservatoire Miroir d’eau Nantes samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 19:30 –
Gratuit : oui Tout public
L’eau… ses différents états, l’imaginaire qu’elle suscite, les souvenirs légers des baignades et des jeux de l’enfance. L’eau, ce « milieu » dont nous sommes issus, cet élément vital qui compose 75% de notre cerveau, 78% de nos poumons…Comme un retour à la source, les corps remontent le courant, mus par l’allégresse d’être en vie et la fureur du combat nécessaire à sa préservation.Une montée en intensité progressive, une ode qui se déploie dans la force du groupe.« Parce qu’on peut soulever la pluie ! » – groupe chorégraphique collège (15 min)« Ondoyances » – groupe chorégraphique lycée (20 min)
Miroir d’eau Centre-ville Nantes 44000
https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/saison-vagabonde-spectacle-de-danse-du-conservatoire
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