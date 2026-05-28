Salda | On va tout fêter ! La Cour des Trois Coquins Clermont-Ferrand
lundi 5 octobre 2026 · La Cour des Trois Coquins · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Salda | On va tout fêter !
La Cour des Trois Coquins 12 rue Agrippa-d’Aubigné Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 20:30:00
fin : 2026-10-06 21:30:00
Date(s) :
2026-10-05 2026-10-06
Une expérience immersive pour reconnecter nos corps, nos sens et notre monde intérieur.
Compagnie Komusin
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La Cour des Trois Coquins 12 rue Agrippa-d’Aubigné Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 11 cour3coquins@ville-clermont-ferrand.fr
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English :
An immersive experience to reconnect our bodies, our senses, and our inner world.
Komusin Company
L’événement Salda | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-24 par Clermont Auvergne Volcans
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