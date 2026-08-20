#salepute, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
#salepute Mercredi 25 novembre, 18h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T18:30:00+01:00 – 2026-11-25T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T18:30:00+01:00 – 2026-11-25T20:00:00+01:00
de Florence Hainaut et Myriam Leroy – 2021, 57 mn
Loin d’être un phénomène isolé, le cyberharcèlement touche en majorité les femmes. Avec le témoignage d’une dizaine de femmes, de tous profils et de tous pays, et de spécialistes de la question, ce documentaire édifiant décrypte ce déferlement de haine virtuelle aux conséquences bien réelles, à la fois sociologiques, juridiques et sociétales.
Projection suivie d’un débat animé par l’association Les Fameuses.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Ce documentaire édifiant décrypte ce déferlement de haine virtuelle aux conséquences bien réelles, à la fois sociologiques, juridiques et sociétales.
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