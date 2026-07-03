Sally Mann – Before Words (titre de travail), La Mécanique Générale, Arles
lundi 5 juillet 2027 · La Mécanique Générale · Arles
Informations pratiques
Sally Mann – Before Words (titre de travail) 5 juillet – 3 octobre 2027 La Mécanique Générale Bouches-du-Rhône
Une entrée par lieu
Valable du 5 juillet au 3 octobre 2027
TARIF PLEIN : 42€
TARIF REDUIT : 33€
– Forfait journée
Une entrée par lieu
Valable sur une journée
TARIF PLEIN : 35€
TARIF REDUIT : 29€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-05T09:00:00+02:00 – 2027-07-05T19:30:00+02:00
Fin : 2027-10-03T09:00:00+02:00 – 2027-10-03T19:00:00+02:00
Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont fournis à titre confidentiel et restent non définitifs.
Sous le commissariat d’Anne Morin, cette exposition dresse le portrait ample d’une des voix les plus importantes de la photographie américaine contemporaine. En articulant techniques historiques, matérialité des procédés et exploration intime des thèmes du corps, du paysage et de la mémoire, elle dévoile un ensemble d’œuvres iconiques et rarement montrées.
La Mécanique Générale 33 Avenue Victor Hugo 13200 Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont à et …
© SALLY MANN The Two Virginias #1, 1988 Gelatin silver print, 8 x 10 inches, (20.3 x 25.4 cm)
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