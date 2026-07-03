Sally Mann – Before Words (titre de travail), La Mécanique Générale, Arles

Informations pratiques

Sally Mann – Before Words (titre de travail) 5 juillet – 3 octobre 2027 La Mécanique Générale Bouches-du-Rhône

Une entrée par lieu

Valable du 5 juillet au 3 octobre 2027

TARIF PLEIN : 42€

TARIF REDUIT : 33€

– Forfait journée

Une entrée par lieu

Valable sur une journée

TARIF PLEIN : 35€

TARIF REDUIT : 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-05T09:00:00+02:00 – 2027-07-05T19:30:00+02:00

Fin : 2027-10-03T09:00:00+02:00 – 2027-10-03T19:00:00+02:00

Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont fournis à titre confidentiel et restent non définitifs.

Sous le commissariat d’Anne Morin, cette exposition dresse le portrait ample d’une des voix les plus importantes de la photographie américaine contemporaine. En articulant techniques historiques, matérialité des procédés et exploration intime des thèmes du corps, du paysage et de la mémoire, elle dévoile un ensemble d’œuvres iconiques et rarement montrées.

La Mécanique Générale 33 Avenue Victor Hugo 13200 Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont à et …

© SALLY MANN The Two Virginias #1, 1988 Gelatin silver print, 8 x 10 inches, (20.3 x 25.4 cm)