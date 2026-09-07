Salma, Mon Amour — Ahmed El Attar, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny
jeudi 8 octobre 2026 · MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis · Bobigny
Informations pratiques
Salma, Mon Amour — Ahmed El Attar 8 – 10 octobre MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis
De 9€ à 25€, réservation sur mc93.com dès le 11 juin 2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:15:00+02:00
Fin : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:15:00+02:00
Salma, Mon Amour
Ahmed El Attar
Théâtre — création 2026
Du 8 au 10 octobre
Durée estimée 1h15
Salle Oleg Efremov
En arabe surtitré
Dans une famille bourgeoise du Caire la jeune Salma n’a d’yeux que pour ses abonnés Tik Tok. Autour d’elle on se réjouit du mariage prochain du fils aîné avec une riche américaine, mais le mariage se voit repoussé à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël et ses répercussions régionales.
Plutôt que le commentaire ou le récit de la tragédie qui se déroule à Gaza, l’auteur et metteur en scène Ahmed el Attar choisit d’en montrer uniquement l’impact sur une conscience qui s’éveille. Salma, que l’on soupçonnait de frivolité, est bouleversée par ce qu’elle découvre de l’horreur en cours dans le pays voisin via son écran de téléphone. La voici en butte à une famille aux ambitions troubles. À la fois comédie de mœurs et tragédie rampante, ce pamphlet grinçant, à la mise en scène alerte et subtile, est servi par des interprètes exceptionnels.
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Texte et mise en scène Ahmed El Attar
Avec Ramsi Lehner, Lela Magdy, Nanda Mohammad, Kawthar Mohsen, Salah Morad, Mostafa Shaker
Musique et vidéo Hassan Khan
Scénographie et costumes Hussein Baydoun
Lumière Charlie Aström
Assistanat à la mise en scène Lina Sakr / Teymour El Attar
Régie générale Ahmed Ashmawy
Régie plateau Loulwa Dora
Régie vidéo Teymour El Attar
Régie lumière Saber El Sayed
Surtitrage Lina Sakr
Administration, production, diffusion Jean Vinet
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Production Orient productions (Le Caire)
Coproduction MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny), Mixt Nantes, Festival d’Avignon, Scène nationale du Sud-Aquitain (Bayonne), Théâtre national Wallonie-Bruxelles
Soutien The Arts Center at NYU Abu Dhabi, Association Arab Arts Focus (AAAF), Fonds de Soutien aux Arts Arabes (FSAA), Falaki theater at the American University in Cairo (Le Caire)
Résidence Studio Emad Eddin (Le Caire)
Remerciements Isabelle Fauvel, Menha El Batrawi, Safa Beitawi
MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 9 boulevard lénine Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0141607272 https://www.mc93.com/ Par sa programmation artistique, sa réputation et son évolution, la MC93, héritière des ambitieuses maisons de la culture voulues par l’État et portée par les collectivités locales, occupe une place singulière dans le label des Scènes Nationales puisqu’elle est à la fois un lieu de production de spectacle et ouverte sur l’international depuis son origine. Depuis 2020, elle est Pôle Européen de Production. La MC93 est ouverte au public :
le lundi de 12h à 15h,
du mardi au vendredi à partir de 12h à 18h, ou jusqu’au spectacle.
Le week-end, 1h avant les représentations.
MC93 — maison de la culture de Seine-Saint-Denis
9 boulevard Lénine
93000 Bobigny
01 41 60 72 72
Métro Ligne 5 Station Bobigny – Pablo Picasso puis 5 minutes à pied
Tramway T1 Station Hôtel-de-ville de Bobigny – Maison de la Culture
Bus 146, 148, 303, 615, 620 Station Bobigny – Pablo Picasso
Bus 134, 234, 251, 322, 301 Station Hôtel-de-ville
En Vélib’ Stations Bobigny – Pablo-Picasso et Jean-Jaurès – Place de la Libération
Le parking de l’hôtel de ville est disponible tous les jours de spectacles (fermeture 1h après la fin des représentations). L’entrée se situe Avenue du Président Salvador Allende à 5 minutes à pied de la MC93.
Salma, Mon Amour
© Hana Gamal
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