Informations pratiques

Metz

Salon Agrimax

Rue de la Grange aux bois Metz Expo Metz Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-28 09:00:00

fin : 2026-10-30 18:00:00

Date(s) :

2026-10-28

AGRIMAX Grand Est est le salon professionnel de référence dédié à l’élevage et à la polyculture dans la région Grand Est. Organisé au Parc des Expositions de Metz, il rassemble pendant trois jours les principaux acteurs de la filière agricole éleveurs, producteurs, fournisseurs de matériels et de services, ainsi que les organismes professionnels.

Le salon met en avant les innovations, les équipements agricoles et les savoir-faire du secteur à travers une vaste exposition, des concours d’élevage, des démonstrations et des rencontres professionnelles. Avec l’ambition de devenir le troisième plus grand rendez-vous national de l’élevage, AGRIMAX favorise les échanges, le développement des réseaux et la valorisation de l’agriculture à l’échelle régionale et transfrontalière.Tout public

9 .

Rue de la Grange aux bois Metz Expo Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

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English :

AGRIMAX Grand Est is the leading trade show dedicated to livestock farming and mixed farming in the Grand Est region. Held at the Metz Exhibition Center, the three-day event brings together the key players in the agricultural sector: livestock producers, crop farmers, equipment and service providers, and professional organizations.

The fair showcases the sector’s innovations, agricultural equipment, and expertise through a large-scale exhibition, livestock competitions, demonstrations, and professional networking events. With the goal of becoming the third-largest national livestock event, AGRIMAX promotes dialogue, networking, and the advancement of agriculture at the regional and cross-border levels.

L’événement Salon Agrimax Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ