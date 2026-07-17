Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Salon Anima Libri Le livre et ses métiers d’art

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19

fin : 2027-02-21

Date(s) :

2027-02-19

Événement unique où l’art, la culture et la créativité se rencontrent découvrez le Salon Anima Libri Le livre et ses métiers d’art de Montreuil-Bellay.

Magie, savoir-faire et créativité au rendez-vous pour cette nouvelle édition !

Depuis 2015, cet événement rassemble chaque année un univers riche en talents et en passions. Dans une ambiance chaleureuse, propice aux échanges et aux découvertes, professionnels, passionnés et curieux se rencontrent autour des métiers du livre, de l’écriture et des arts graphiques.

Calligraphes, graveurs, typographes, relieurs, marbreurs, enlumineurs, illustrateurs, doreurs, restaurateurs de documents, papetiers et artistes de la matière y dévoilent leurs réalisations, mêlant avec élégance traditions ancestrales et créations contemporaines.

Autour d’eux, les fournisseurs spécialisés présentent une large sélection d’outils, de papiers, de matériaux et de fournitures indispensables à la pratique de ces disciplines, pour le plus grand bonheur des exposants, des visiteurs… et parfois aussi des cartes bancaires !

Tout au long de la manifestation, vous pourrez également assister aux papoteries de courtes conférences interactives animées par les exposants. Elles vous permettront d’explorer des thèmes variés tels que la conservation des œuvres, les procédés de fabrication, l’histoire des métiers d’art, l’évolution des techniques ou encore les secrets des savoir-faire artisanaux.

Associés au salon, qui se tient toujours le weekend à cheval sur les vacances d’hiver des 3 zones, des stages de 2 jours, animés par quelques-uns des artistes du salon, sont programmés et accessibles à tout public.

Plus d’informations à venir.

PRECISIONS HORAIRES .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 30 74 71 animalibri@gmail.com

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English :

A unique event where art, culture, and creativity come together: discover the Salon Anima Libri—Books and the Artistic Trades of Montreuil-Bellay.

L’événement Salon Anima Libri Le livre et ses métiers d’art Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME