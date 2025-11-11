Salon artisanal Made in Meuse Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois

Informations pratiques

Ligny-en-Barrois

Salon artisanal Made in Meuse

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-15 09:30:00

fin : 2026-11-15 17:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Salon artisanal 100% Meusien artisans, producteurs, créateurs, artistes, auteurs.

Ateliers et tombola. Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public

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Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 42 08 92 74

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English :

100% Meuse Craft Fair: artisans, producers, creators, artists, and authors.

Workshops and raffle. Refreshments and food available on site.

Free admission.

L’événement Salon artisanal Made in Meuse Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE