Salon artisanal Made in Meuse Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois
dimanche 15 novembre 2026 · Hall des Annonciades · Ligny-en-Barrois
Informations pratiques
Ligny-en-Barrois
Salon artisanal Made in Meuse
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-15 09:30:00
fin : 2026-11-15 17:30:00
Date(s) :
2026-11-15
Salon artisanal 100% Meusien artisans, producteurs, créateurs, artistes, auteurs.
Ateliers et tombola. Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 42 08 92 74
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English :
100% Meuse Craft Fair: artisans, producers, creators, artists, and authors.
Workshops and raffle. Refreshments and food available on site.
Free admission.
L’événement Salon artisanal Made in Meuse Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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