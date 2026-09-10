Salon Autonomic Lille Europe, Lille Grand Palais, Lille

Informations pratiques

Salon Autonomic Lille Europe 2 et 3 décembre Lille Grand Palais Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T08:30:00+01:00 – 2026-12-02T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-03T08:30:00+01:00 – 2026-12-03T17:00:00+01:00

L’événement majeur dédié au Handicap et au Grand Âge en France

Autonomic Lille Europe 2026 est le salon dédié à l’autonomie des personnes handicapées, âgées ou dépendantes.

Cet événement se tiendra à Lille, au Lille Grand Palais, et est un point de rencontre crucial pour les acteurs de la santé et de l’accessibilité en France et en Europe.

Autonomic est le rendez-vous de référence pour tous les acteurs engagés dans l’accompagnement, les solutions et les innovations permettant de répondre à la perte ou au manque d’autonomie, quels que soient les types de handicap.

Le salon permet d’explorer les dernières avancées en matière d’aides techniques, de transports et véhicules adaptés, d’aménagement du logement, de solutions dédiées aux déficiences sensorielles, ainsi que l’offre des associations et des acteurs du sport, des loisirs, du tourisme et de la culture. Vous pouvez y découvrir, tester, comparer et vous informer auprès de spécialistes.

Un événement ouvert à tous : professionnels comme grand public.

Entrée gratuite pour l’ensemble des visiteurs.

Univers et catégories représentées

Autonomic Lille Europe couvre divers domaines essentiels à l’autonomie personnelle :

Handicap

Grand âge

Maintien à domicile

Accessibilité

Aides techniques et technologies adaptatives

Aménagement du logement

Transports et véhicules adaptés

Le salon est un catalyseur d’échanges et d’opportunités, enrichissant tant pour les professionnels que pour le grand public.

Rayonnement et notoriété

Chaque édition d’Autonomic Lille Europe attire des milliers de visiteurs et exposants, venant de toute l’Europe, ce qui témoigne de son importance sur la scène des salons dédiés à la santé et à l’autonomie.

Organisation

Le salon est organisé par ADES Organisation, reconnu pour son expertise et son engagement dans la promotion de l’autonomie des personnes handicapées et âgées.

Lille Grand Palais 1 Bd des Cités Unies, 59777 Lille Lille 59042 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

L’événement majeur dédié au Handicap et au Grand Âge en France Inclusion handicap