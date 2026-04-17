Salon Bourse toutes collections Centre Athanor Montluçon
Salon Bourse toutes collections Centre Athanor Montluçon dimanche 29 novembre 2026.
Montluçon
Salon Bourse toutes collections
Centre Athanor 15 Rue Pablo Picasso Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 09:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Venez chiner en toute liberté au travers des quelques 250 mètres de stands tenus par des exposants venus d’une dizaine de départements, et ce afin d’y trouver la ou les pièces qui viendront enrichir ou compléter sa collection.
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Centre Athanor 15 Rue Pablo Picasso Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 70 34 14
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English :
Come and browse freely through some 250 metres of stands manned by exhibitors from a dozen departments, to find the piece or pieces that will enrich or complete your collection.
L’événement Salon Bourse toutes collections Montluçon a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme
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