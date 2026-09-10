Salon Creativa 2026 Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes
jeudi 29 octobre 2026 · Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 10:00 – 18:30
Gratuit : non Plein tarif : 6 € en ligne / 7 € sur placeTarif réduit (10-18 ans, demandeur d’emploi et étudiant) : 6 €Tarif Asso : 6 €Tarif CE : 5 €Gratuit pour les moins de 10 ans, les personnes en situation de handicap sur présentation de la carte et leur accompagnant si la mention « besoin d’accompagnant » est indiqué sur la carte présentation de la carteBilletterie : https://www.creativa-nantes.fr/infos-pratiques/horaires-et-services Tout public
Du 29 octobre au 1er novembre 2026, le salon Creativa revient au Parc des Expositions de Nantes pour sa 29e édition.Pendant quatre jours, plus de 100 exposants et plusieurs centaines d’ateliers inviteront le public à découvrir, tester et apprendre autour du fait-main et des loisirs créatifs.Cette année, le salon se place sous le thème « Magie & Féerie ». Un espace immersif, des démonstrations sur la Scène Créative, des ateliers pour enfants, un espace bien-être, un pôle éthique et un challenge créatif viendront rythmer l’événement. L’illustratrice nantaise Marie Boiseau, qui a réalisé l’affiche 2026, sera également présente pour rencontrer le public.Le lien de l’événement ???? https://www.creativa-nantes.fr/le-salon/presentation
Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com 02.40.52.08.11 https://www.creativa-nantes.fr/le-salon/presentation
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