UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Salon Creativa 2026 Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

jeudi 29 octobre 2026 · Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc · Nantes

Salon Creativa 2026 Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc
Adresse
2B Rue des Pays de la Loire
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Plein tarif : 6 € en ligne / 7 € sur placeTarif réduit (10-18 ans, demandeur d'emploi et étudiant) : 6 €Tarif Asso : 6 €Tarif CE : 5 €Gratuit pour les moins de 10 ans, les personnes en situation de handicap sur présentation de la carte et leur accompagnant si la mention "besoin d’accompagnant" est indiqué sur la carte présentation de la carteBilletterie : https://www.creativa-nantes.fr/infos-pratiques/horaires-et-services

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 10:00 – 18:30
Gratuit : non Plein tarif : 6 € en ligne / 7 € sur placeTarif réduit (10-18 ans, demandeur d’emploi et étudiant) : 6 €Tarif Asso : 6 €Tarif CE : 5 €Gratuit pour les moins de 10 ans, les personnes en situation de handicap sur présentation de la carte et leur accompagnant si la mention « besoin d’accompagnant » est indiqué sur la carte présentation de la carteBilletterie : https://www.creativa-nantes.fr/infos-pratiques/horaires-et-services Tout public 

Du 29 octobre au 1er novembre 2026, le salon Creativa revient au Parc des Expositions de Nantes pour sa 29e édition.Pendant quatre jours, plus de 100 exposants et plusieurs centaines d’ateliers inviteront le public à découvrir, tester et apprendre autour du fait-main et des loisirs créatifs.Cette année, le salon se place sous le thème « Magie & Féerie ». Un espace immersif, des démonstrations sur la Scène Créative, des ateliers pour enfants, un espace bien-être, un pôle éthique et un challenge créatif viendront rythmer l’événement. L’illustratrice nantaise Marie Boiseau, qui a réalisé l’affiche 2026, sera également présente pour rencontrer le public.Le lien de l’événement ???? https://www.creativa-nantes.fr/le-salon/presentation

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com 02.40.52.08.11 https://www.creativa-nantes.fr/le-salon/presentation


Afficher la carte du lieu Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)