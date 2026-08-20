Salon Creativa 2026, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

Informations pratiques

Salon Creativa 2026 29 octobre – 1 novembre Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T10:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:30:00+01:00

Du 29 octobre au 1er novembre 2026, le salon Creativa revient au Parc des Expositions de Nantes pour sa 29e édition.

Pendant quatre jours, plus de 100 exposants et plusieurs centaines d’ateliers inviteront le public à découvrir, tester et apprendre autour du fait-main et des loisirs créatifs.

Cette année, le salon se place sous le thème « Magie & Féerie ». Un espace immersif, des démonstrations sur la Scène Créative, des ateliers pour enfants, un espace bien-être, un pôle éthique et un challenge créatif viendront rythmer l’événement. L’illustratrice nantaise Marie Boiseau, qui a réalisé l’affiche 2026, sera également présente pour rencontrer le public.

Le lien de l’événement https://www.creativa-nantes.fr/le-salon/presentation

Parc des Expositions de la Beaujoire 2B Rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.creativa-nantes.fr/le-salon/presentation »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.40.52.08.11 »}, {« type »: « email », « value »: « exponantes@exponantes.com »}] [{« link »: « https://www.creativa-nantes.fr/le-salon/presentation »}]

Du 29 octobre au 1er novembre 2026, le salon Creativa revient au Parc des Expositions de Nantes