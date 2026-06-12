Salon de KAMA-ASA KAMA-ASA Paris

Pour célébrer le huitième anniversaire de sa boutique parisienne, KAMA-ASA vous invite au Salon de KAMA-ASA (12 rue Jacob 75006 Paris), du lundi 15 juin au samedi 20 juin 2026.

La programmation est riche en saveurs, telles que la dégustation offerte d’onigiris signés par deux chefs japonais, la vente du pain au levain naturel de Shinya Pain basé à Montmartre, et encore la vente des légumes et plantes d’Anna Shôji de Yasai, maraîchère japonaise installée en Touraine.

Pendant toute la semaine, le service de gravure sur couteaux et autres ustensiles sera proposé tous les jours, ainsi que la foire de KAMA-ASA, vente de certains ustensiles à prix réduit. Pour conclure les festivités, un spectacle de préparation de mochi, appelé mochi-tsuki sera animé par l’équipe de KAMA-ASA, suivi d’une dégustation.

La maison japonaise KAMA-ASA fête ses 8 ans de sa boutique parisienne cette année et organise le Salon de KAMA-ASA, du 15 au 20 juin 2026. Venez profiter de la dégustation gratuite des onigiris signés par les chefs japonais, de la vente des pains au levain naturel et des légumes japonais, et assister au spectacle de mochi-tsuki suivi d’une dégustation !

Du lundi 15 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T11:00:00+02:00_2026-06-15T19:00:00+02:00;2026-06-16T11:00:00+02:00_2026-06-16T19:00:00+02:00;2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00

KAMA-ASA 12, rue Jacob 75006 Paris

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