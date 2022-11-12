Salon de la gastronomie et marché de noël Fort-Mahon-Plage
samedi 12 décembre 2026 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Salon de la gastronomie et marché de noël
Rue des Écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
L’esprit de noël arrive à Fort-Mahon-Plage, au programme de ce marché de noël et salon de la gastronomie démonstration culinaire, artisanat, décoration, bijoux, animations, tombola
L’esprit de noël arrive à Fort-Mahon-Plage, au programme de ce marché de noël et salon de la gastronomie démonstration culinaire, artisanat, décoration, bijoux, animations, tombola .
Rue des Écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 85 19 67 59
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English :
The spirit of Christmas is coming to Fort-Mahon-Plage, the program of this Christmas market and gastronomy fair: culinary demonstration, crafts, decoration, jewelry, animations, tombola
L’événement Salon de la gastronomie et marché de noël Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-11-12 par OT DE FORT MAHON
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