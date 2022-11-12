Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Salon de la gastronomie et marché de noël

Rue des Écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12

L’esprit de noël arrive à Fort-Mahon-Plage, au programme de ce marché de noël et salon de la gastronomie démonstration culinaire, artisanat, décoration, bijoux, animations, tombola

L’esprit de noël arrive à Fort-Mahon-Plage, au programme de ce marché de noël et salon de la gastronomie démonstration culinaire, artisanat, décoration, bijoux, animations, tombola .

Rue des Écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 85 19 67 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The spirit of Christmas is coming to Fort-Mahon-Plage, the program of this Christmas market and gastronomy fair: culinary demonstration, crafts, decoration, jewelry, animations, tombola

L’événement Salon de la gastronomie et marché de noël Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-11-12 par OT DE FORT MAHON