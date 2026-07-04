Informations pratiques

Bellegarde

Salon de la jeunesse et de la parentalité

Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:00:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Salon de la jeunesse et de la parentalité

Salon de la jeunesse et de la parentalité. De 16h à 20h. Stands d’information de 0 à 18 ans, animation enfants , ateliers et restauration. Tout savoir sur les dispositifs locaux de garde d’enfants, les services d’aides, l’accompagnement des jeunes. .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 03

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English :

Youth and Parenting Fair

L’événement Salon de la jeunesse et de la parentalité Bellegarde a été mis à jour le 2026-07-04 par OT GATINAIS SUD