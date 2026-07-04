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AGENDA · Bellegarde

Salon de la jeunesse et de la parentalité Bellegarde

vendredi 16 octobre 2026 · Bellegarde

Salon de la jeunesse et de la parentalité Bellegarde

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
45270 Bellegarde
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Bellegarde

Salon de la jeunesse et de la parentalité

Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 16:00:00
fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Salon de la jeunesse et de la parentalité
Salon de la jeunesse et de la parentalité. De 16h à 20h. Stands d’information de 0 à 18 ans, animation enfants , ateliers et restauration. Tout savoir sur les dispositifs locaux de garde d’enfants, les services d’aides, l’accompagnement des jeunes.   .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 03 

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English :

Youth and Parenting Fair

L’événement Salon de la jeunesse et de la parentalité Bellegarde a été mis à jour le 2026-07-04 par OT GATINAIS SUD

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