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AGENDA · Le Thillot

Salon de la miniature Salle Omnisports Maurice Schoenacker Le Thillot

dimanche 25 octobre 2026 · Salle Omnisports Maurice Schoenacker · Le Thillot

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle Omnisports Maurice Schoenacker
Adresse
51 Rue de la Gare
Ville
88160 Le Thillot
Département
Vosges
Tarif
2.5 Tarif de base plein tarif

Le Thillot

Salon de la miniature

Salle Omnisports Maurice Schoenacker 51 Rue de la Gare Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :
2026-10-25

6ème salon de la miniature à la salle omnisports organisé par l’association Hautes Vosges Miniatures . Exposition et vente, buvette et petite restauration sur place. Renseignements par téléphone.Tout public
2.5  .

Salle Omnisports Maurice Schoenacker 51 Rue de la Gare Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 7 64 52 26 30 

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English :

6th miniature show at the salle omnisports organized by the Hautes Vosges Miniatures association. Exhibitions and sales, refreshments and snacks on site. Information by telephone.

L’événement Salon de la miniature Le Thillot a été mis à jour le 2026-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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