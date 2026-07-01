Salon de la miniature Salle Omnisports Maurice Schoenacker Le Thillot
dimanche 25 octobre 2026 · Salle Omnisports Maurice Schoenacker · Le Thillot
Informations pratiques
Le Thillot
Salon de la miniature
Salle Omnisports Maurice Schoenacker 51 Rue de la Gare Le Thillot Vosges
Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
6ème salon de la miniature à la salle omnisports organisé par l’association Hautes Vosges Miniatures . Exposition et vente, buvette et petite restauration sur place. Renseignements par téléphone.Tout public
2.5 .
Salle Omnisports Maurice Schoenacker 51 Rue de la Gare Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 7 64 52 26 30
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English :
6th miniature show at the salle omnisports organized by the Hautes Vosges Miniatures association. Exhibitions and sales, refreshments and snacks on site. Information by telephone.
L’événement Salon de la miniature Le Thillot a été mis à jour le 2026-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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